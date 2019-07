Politie zet beelden online van overvaller die medewerker supermarkt Culemborg zwaar mishandelde

Leeuwinnen zorgen voor ‘voetbal­hoog­mis’ in Culemborg­se kerk

5 juli CULEMBORG - Wie op zoek is naar een originele en koele plek om de Leeuwinnen in actie te zien tijdens de WK-finale in Lyon, kan zondag terecht in de Grote Barbarakerk in Culemborg. Na een concert van de Koninklijke Harmonie Pieter Aafjes, is de wedstrijd er op grote schermen te volgen. Ook voor drankjes wordt gezorgd.