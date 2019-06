Politie zoekt voortvluchtige verdachte van poging tot overval

Slachtof­fer steekinci­dent Culemborg is 19-jarige jongeman

25 juni CULEMBORG - Het slachtoffer van het steekincident zondagavond aan de Schoolhof West in Culemborg is een 19-jarige jongeman uit diezelfde plaats. De politie is op zoek naar de dader. De man ging er na het steekincident op een scooter vandoor.