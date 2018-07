Rechter: Oekraïens gezin uit Culemborg mag worden uitgezet

De raadsman van de familie had gevraagd de uitzetting op te schorten tot er een besluit was gevallen over het laatste verzoek om een definitieve verblijfsvergunning in Nederland. De rechter oordeelt echter dat de familie dat besluit in Oekraïne moet afwachten.

De familie Andropov met drie kinderen die in Nederland geboren zijn en in Culemborg naar school gaan, werden vorige week donderdag opgepakt en vastgezet in het detentiecentrum van Zeist. De van oorsprong Russische ouders met een Oekraïens paspoort woonden jaren illegaal in Nederland en doorliepen verschillende procedures om te mogen blijven, maar verloren die allemaal. Uit angst dat ze onderduiken zijn ze opgepakt om morgen op het vliegtuig naar Oekraïne gezet te worden.