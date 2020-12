Ree overleeft botsing met auto niet in Culemborg

Zieke Felice brandt een lampion als ode aan de liefde

18 december CULEMBORG - Ze is dapper, strijdlustig en ernstig ziek. Felice Smits (32) uit Culemborg heeft al twee jaar baarmoederhalskanker. Maar opgeven is voor haar geen optie, al was het alleen maar voor haar tweejarige zoon Hugo. Nu is ze actief betrokken bij de lampionnenactie van KWF Kankerbestrijding.