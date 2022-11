Richard (67) ontdekt ‘verdwenen’ clubhuis: ‘Voor ze er konden spelen, moesten de koeien van het veld’

In de trein en bus kun je nu met bankpas of telefoon contact­loos betalen in Rivieren­land

Wie af en toe met trein of bus in de regio Rivierenland en Midden-Betuwe reist, hoeft voortaan geen OV-chipkaart meer te hebben of een los kaartje te kopen. Bankpasje of telefoon bij een in- én uitcheckpaal houden is sinds deze week voldoende om te betalen.

26 oktober