RoosArt zorgt voor nieuwe muurschildering in de binnenstad van Culemborg

Nadat de Utrechtse graffitiartiest JanIsDeMan vorig jaar op twee plekken zijn handtekening zette, laat deze dagen de even jonge als getalenteerde RoosArt uit Doesburg een onuitwisbare indruk achter. Rosalie de Graaf, zoals ze echt heet, is vorige week 23 geworden en geldt als rijzende ster in de vaderlandse streetart. Ze vertoonde haar kunsten tot in Maleisië en Oeganda, maar is nu gewoon aan werk bij ’t Jach in Culemborg.

De muurschilderingen in Culemborg zijn een project van de werkgroep Aantrekkelijke Binnenstad. Deze schildering is onderdeel van de kunstroute van het LekArt Festival 2022. Dat heeft als thema River Deep en zoomt vooral in op de rivier.

Scholieren

,,Ik ben me eerst gaan verdiepen in Culemborg en de Lek’’, vertelt De Graaf over het ontwerp. ,,Daarna zijn enkele brainstormsessies gehouden met scholieren. Die konden vertellen welke elementen zij graag terugzien. Ze hebben ook de muur geïmpregneerd.’’ Het uiteindelijke resultaat toont twee soldaten en een lachende vrouw met een ketting plus stop, zoals bij de wastafel. Dat het beeld associeert met, zoals nu het geval is, een leeglopende rivier is toeval, zegt De Graaf. Ze heeft nog geen titel bedacht.

Wie wil, kan vrouwe Elisabeth, de vroegere regentes, in het plaatje zien. Of de ‘blauwlappen’, de geuzennaam voor de, in blauwe schorten gehulde vrouwen die in 1650 een opstand veroorzaakten. ,,Het is wat je er zelf van maakt”, zegt ze diplomatiek. Bewoner Henk is in elk geval dik tevreden met wat op zijn zijmuur verschijnt. ,,Ik heb van tevoren gezegd: geen politiek, niets seksueels of racistisch. Hier ben ik het helemaal mee eens.’’ RoosArt hoopt het werk vrijdag, of anders maandag, te voltooien.