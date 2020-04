Schokkende beelden: ‘gestoorde’ wolf richt slachting aan in Culemborgse schaapskudde

Eén persoon overleden aan corona in Rivieren­land, ook één nieuwe ziekenhuis­op­na­me

28 april TIEL - In de regio Rivierenland is in de afgelopen 24 uur één persoon overleden aan het coronavirus, het gaat om een inwoner van West-Betuwe. Ook is een inwoner van die gemeente opgenomen in het ziekenhuis. Dat blijkt uit cijfers van het RIVM.