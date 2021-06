Shishalounge beschoten in centrum Culemborg, politie zoekt getuigen

Stemmige Kruisweg opmaat voor bijzonder Pasen

3 april CULEMBORG/VARIK - Pastoor Fred Hogenelst van de rooms-katholieke Suitbertusparochie is vrijdagmiddag voorgegaan in een stemmige Kruiswegviering in de Heilige Barbarakerk in Culemborg. Vanwege corona was het aantal aanwezigen heel beperkt en bleven de bezoekers op hun plaats zitten in het kerkgebouw en liepen ze niet langs de kruiswegstaties.