Snackwagen bij tennisclub brandt uit in Culemborg

Dakkapel op je huis? In Tiel is de vergunning nu ruim 20 procent duurder, in Buren betaal je het meest

TIEL/BUREN - Tielenaren die een dakkapel op hun huis willen zetten of een andere kleine verbouwing op poten willen zetten, betalen daar dit jaar aanzienlijk meer voor dan in 2020. Procentueel schieten ze er op een bouwsom van 10.000 euro 22,3 procent bij in tot een bedrag van 420 euro. In Buren loopt de prijs op tot 792 euro.

8 september