Spektakel in Gelderlandfabriek: ‘Zelden treffen zo veel bassisten elkaar op hetzelfde moment’

Zelf speelt Melvin Könings uit Ophemert al zo’n achttien jaar contrabas: ,,Het is een zeer uit de hand gelopen hobby en ik treed vaak op, in verschillende bandjes ook.” Behalve ‘heel veel’ musiceren, organiseert Könings ook regelmatig evenementen. Zoals de op stapel staande Jazzworkshop Contrabas in Culemborg. ,,Eigenlijk is het een initiatief dat al enige jaren heeft gedraaid. Ik heb het in 2006 in gang gezet. Je had toen nog geen YouTube-filmpjes waar je als beginnend bassist naar kon kijken om te leren. Bassisten tastten destijds compleet in het duister. Vandaar het idee voor een contrabasdag vol workshops.”

Groot succes

De eerste ‘basdag’ in Amerongen was een groot succes en in 2007 en 2009 volgden nog twee edities, in Utrecht en Enschede. ,,Hoe onwijs leuk het ook was, zoiets kost veel tijd en geregel. En na de derde editie is er eigenlijk een beetje de klad in gekomen”, vervolgt Könings. ,,Maar ja, toen kwam er een lange coronapauze: alle muzikanten zaten thuis een beetje duimen te draaien. Dus ik dacht: kom, we moeten maar weer eens samen komen.”

Jazzworkshop Contrabas 2022 staat 19 maart in de Culemborgse Gelderlandfabriek gepland: ,,In hoofdzaak worden er van 11.00 tot 17.00 uur parallelle workshops op verschillende locaties gegeven. Voor zowel beginners als gevorderden door vier heel goede docenten, echt grote jazzmannen: Hein van de Geyn, Hans Mantel, Ruud Ouwehand en Philip Baumgarten.” En er is meer: ,,Lucas Suringar komt vertellen over basonderhoud en Gulian van Maanen over bassisme: over leidinggeven en dan vanuit de ogen van een bassist, hoe je harmonie en groove combineert.”

Educatief, maar ook sociaal

Volgens Könings is de basdag enerzijds een educatief evenement, om het muzikale niveau van deelnemers een stevige boost te geven, maar tegelijkertijd een sociale happening met gelijkgestemden. ,,En zelden treffen zo veel bassisten elkaar op hetzelfde moment. Ik denk dat we er zaterdag wel met z’n vijftigen zijn. En ik vermoed ook dat de dag eindigt met een enorm samenspel.”