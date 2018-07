Staatssecretaris grijpt niet in bij uitzetting Oekraïens gezin

Recreatie­schap na verdrin­king Syriër: 'Informeer vluchte­ling beter over gevaar water'

3 juli BEUSICHEM - Recreatieschap Uiterwaarde gaat in gesprek met Vluchtelingenwerk om asielzoekers nog meer te informeren over het gevaar van water. Naar aanleiding van de verdrinking van een 27-jarige Syrische man uit Culemborg afgelopen weekend wil directeur Alex Kwakernaak kijken hoe met name recreanten van buitenlandse afkomst beter voorbereid kunnen worden.