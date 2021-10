Stacaravan gaat in vlammen op nabij jachthaven in Culemborg

Culemborg vroeger: haar vader liet zóveel ordners en foto’s achter dat Ingrid er een boek over kon schrijven

4 augustus Ordners vol familiegeschiedenis en een koffer met duizenden negatieven en dia’s, nagelaten door haar vader. Daarmee ging Ingrid Maan-Eulink aan de slag toen ze vanwege corona opeens tijd over had. Het resulteerde in een boeiend boek over het leven in en rond Culemborg in de periode 1930-1965, met hoofdrollen voor haar ouders.