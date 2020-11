Steekpartij in Culemborg, man naar ziekenhuis

Het slachtoffer is overgebracht naar het ziekenhuis. De aanleiding voor de steekpartij, omstreeks 22.10 uur, is nog niet bekend.

De politie was in de omgeving van de Westerwal enige tijd op zoek naar een donker getinte man van ongeveer zestig jaar, zo bleek uit een melding van Burgernet. Hij zou zijn weggereden in een rode Citroen C3. Dit voertuig werd later elders gezien door agenten. Waar precies is onbekend.