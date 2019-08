Streep door komst Megadisco in Culemborg

Op de plek waar nu het Event Center Culemborg (ECC) staat, zou een vijftien meter hoog pand verrijzen met daarin zwevende podia, vliegende dj's of dansers, en megaschermen. Maar de afgelopen maanden is er niet meer geklust in het pand aan de Beesdseweg in Culemborg.



Naar nu blijkt is al in mei de aanvraag voor een vergunning ingetrokken. Exploitant Wout Cobussen (29) van ECC wilde met de nieuwe voorziening het clubleven in Nederland nieuw leven inblazen