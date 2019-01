Taskforcedirecteur Hermans: ‘Drugsindustrie liet rechtsstaat wankelen’

CULEMBORG - De machtige drugsindustrie heeft de democratische rechtsstaat in Nederland zo zeer onder druk gezet dat een 'definitieve verwaarlozing’ maar amper gekeerd kon worden. ,,We zijn echt langs het randje gelopen", zei Caspar Hermans, directeur van de Brabants-Zeeuwse taskforce drugscriminaliteit vrijdagmiddag op een bijeenkomst in Culemborg.

Hermans, die per 1 april afscheid neemt van de taskforce, verwees naar het recent verschenen boek van Herman Tjeenk Willink, oud-vicepresident van de Raad van State. Die waarschuwt daarin voor ‘verwaarlozing en uitholling van de democratische rechtsorde’. Toen Hermans in 2014 aantrad als directeur van de Brabantse taskforce, bemerkte hij hoe weinig slagkracht de overheid had in het gevecht met de schatrijke ‘multinationals’ van de drugsindustrie.

‘We zijn er nog lang niet’

Inmiddels heeft de overheid -niet alleen in Brabant- zich beter gewapend tegen de georganiseerde misdaad, vindt Hermans. ,,De ambitie is nu om die multinationals pijn te doen. We doen al flink veel meer dan een paar jaar geleden, maar we zijn er nog lang niet.” Zeker sinds de Belastingdienst en gemeenten volop meedoen met de aanpak van grote drugscriminelen, is het tij aan het keren, zo sprak Hermans.

De angst die mensen hebben om verdachte zaken te melden bij de politie, baart hem nog wel zorgen. ,,Uit onderzoek dat we hebben laten doen, blijkt dat dat echt een thema is. Zelfs anoniem melden durven veel mensen niet. De meldingsbereidheid stijgt wel wat, maar het zijn nog steeds druppels op een gloeiende plaat. En ik moet zeggen dat we nog geen goed antwoord hebben op dat probleem.”

Toezicht in buitengebied

Hermans deed zijn uitspraken op een verkiezingsbijeenkomst van de provinciale afdelingen van de Christenunie in Brabant en Gelderland. De West-Brabantse boswachter Erik de Jonge vertelde in Culemborg over de vele drugsafvaldumpingen waar hij en zijn collega's dagelijks mee te maken hebben. ,,Het is heel fijn dat we negen extra mensen erbij hebben gekregen, maar meer toezicht in het buitengebied is nog steeds heel hard nodig.”

