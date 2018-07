Teleurstelling en verslagenheid over uitzetting Culemborgse familie Andropov naar Oekraïne

In Culemborg is met teleurstelling en verslagenheid gereageerd op het nieuws dat de familie Andropov met hun drie kinderen zaterdagochtend is uitgezet naar Oekraïne . De afgelopen week betuigden duizenden mensen steun aan acties gericht op het blijven van de familie.

Rector Joost van Rijn van regionale scholengemeenschap Lek en Linge waar de oudste zoon Maksim (14) in de brugklas zat, noemt de situatie „heel verdrietig en pijnlijk. In de eerste plaats voor Maksim en zijn familie, maar ook voor de klas waarin hij zat. Het is een beetje onwezenlijk, het voelt katterig. Ik had dit niet verwacht voor iemand die hier geboren is en naar school gaat.”

Ook directeur Marjon Smits van basisschool Blink waar de andere kinderen Denis (10) en Arina(5) van de familie naar school gingen is ontdaan. „Het is onbegrijpelijk dat dit gebeurd is en zeker niet in het belang van de kinderen. Een lichtpuntje is dat we nu wel weer contact met de familie kunnen hebben. Dat kon in het detentiecentrum niet rechtstreeks.”

Volgens Smits heeft Kerk in Actie er op het laatste moment voor kunnen zorgen dat de familie bij aankomst op het vliegveld is opgevangen.

Op het park waar de Andropovs woonden spreekt buurman Ronald Verkerk van ‘een film die je nooit meer vergeet’. Het is volgens hem onwerkelijk dat het huis waar de auto nog voor de deur staat, de bloemen op tafel staan, nu onbewoond is. „We hebben overigens wel voorzorgsmaatregelen getroffen voor de waardevolle spullen nu iedereen weet dat er niemand thuis is.”

Volledig scherm Maksim (14), Denis (10) en Arina (5). © Jeroen Jumelet

Nieuw asielverzoek

Raadsman Frank King blijft de familie steunen en overweegt op korte termijn naar Oekraïne af te reizen om hen daar te bezoeken en omstandigheden in kaart te brengen. Hij diende namens de familie vrijdagavond laat nog een nieuw asielverzoek uit naam van de kinderen in bij de immigratie- en naturalisatiedienst. Dat werd echter direct afgewezen. King tekent daartegen mogelijk beroep aan, maar dat proces mag niet in Nederland afgewacht worden.

Daarop werd de familie, begeleid door zeven marchaussees zaterdagochtend om half tien op het vliegtuig naar Oekraïne gezet. Vrienden en familie ontfermen zich nu over hun spullen die hen worden nagezonden.

Olga Andropov en Viktor Zelenkin kwamen zeventien jaar geleden vanuit Oekraïne naar Nederland. Hun drie kinderen werden hier geboren en groeiden op in Nederland. Maksim (14) zit in de brugklas van scholengemeenschap Lek en Linge, Denis (10) en Arina (5) zitten op basisschool Blink. De eerste dertien jaar verbleven ze hier illegaal, daarna startten ze tevergeefs diverse asielprocedures. Vorige week donderdag werd het gezin in alle vroegte overgebracht naar het detentiecentrum in Zeist. Daar was in de nacht van vrijdag op zaterdag een wake van sympathisanten.

Afgelopen week protesteerden honderden Culemborgers luidkeels tegen de uitzetting van het gezin. Burgemeester en wethouders van Culemborg deden ook nog een beroep op staatssecretaris Mark Harbers om het gezin pardon te verlenen, maar dat verzoek werd afgewezen.