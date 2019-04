Tesla brandt volledig uit op N320 bij Culemborg

Man vlucht in paniek naar politiebu­reau in Culemborg

14 april CULEMBORG - Uit angst te worden doodgeschoten is een man in paniek naar het politiebureau in Culemborg gereden. De bedreigde man werd in zijn auto achtervolgd door een 22-jarige Culemborger. De achtervolging eindigde vrijdagavond rond half elf bij het politiebureau, waar de belaagde man om bescherming schreeuwde.