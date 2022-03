Ton Cales (1936-2022) leefde om mensen te raken, hij regisseerde zijn eigen afscheid

‘Dit is een ‘slecht nieuws’-bericht. Misschien moet je er even bij gaan zitten’. Zo begon de brief die Ton Cales (Drunen, 1936) op 14 maart naar zijn bekenden stuurde. Kort daarvoor had hij te horen gekregen dat hij ongeneeslijk ziek was. Toen zijn lot duidelijk was, zo schreef hij, wist hij direct wat hij wilde: palliatieve sedatie.