Traumaheli rukt uit omdat ‘jongedame’ zich vergist in pedalen en winkelpui ramt in Culemborg

Eigenaar Plus Culemborg over held die overvaller stopte: ‘Hij wilde weer bloemkolen gaan vullen’

11:48 CULEMBORG - ,,Als ik het had gevraagd, was hij direct weer bloemkolen gaan vullen’', zegt eigenaar Giel Smits van Plus-supermarkt in Culemborg over de toewijding van zijn 51-jarige medewerker die zaterdagochtend werd overvallen. ,,Maar ik heb hem naar huis gestuurd om bij te komen. Nadat hij naar de huisartsenpost zou gaan. Hij had een hoofdwond.’’