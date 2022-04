Traumahelikopter landt voor harde botsing tussen auto’s in Culemborg: inzittende met spoed naar ziekenhuis

Toekomst­dro­men Redichemse Waard stapje voor stapje realiteit: ‘Het is geen natuur met die maisvelden’

Een vloedvlakte of overstroomgebied waar nu nog mais wordt verbouwd, een speelterrein en picknickplaats bij wat nog steeds een sober strandje is en de natuur terug op de eveneens door mais overgenomen landtong. Het zijn enkele toekomstdromen over de Redichemse Waard, een veelbesproken gebied in de uiterwaarden bij Culemborg.

16 februari