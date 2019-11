Twee auto's in brand in Culemborg

update Coach uit Culemborg hoort 1 jaar cel tegen zich eisen om filmen dammers met camera in badkamer

11 november CULEMBORG/ ZUTPHEN - Tegen een damcoach uit Culemborg (63) is maandag een celstraf geëist van twaalf maanden, waarvan negen voorwaardelijk. Hij wordt verdacht van het vervaardigen en bezitten van kinderporno én het filmen van dammers in zijn badkamer met een verborgen camera. ,,Ik heb niets misdaan’’, sprak de man aangeslagen in de rechtbank van Zutphen.