Twee auto's verwoest door brand op parkeerplaats in Culemborg

Kermis, circus en volksver­maak Culemborg in expositie ‘Plekken van Plezier’

12 september CULEMBORG - Kermis, circus, theater, draaiorgel, poppenkast en volksspelen, als het er maar een beetje exotisch uitzag of gewoon afweek van de dagelijkse sleur, dan holden we er met zijn allen naar toe. Hoe dat er in de afgelopen anderhalve eeuw in Culemborg aan toe ging, is vanaf vrijdag te zien in galerie de Vierheemskinderen.