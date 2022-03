Twee gewonden nadat auto bij Culemborg over de kop slaat: politie zoekt getuigen

VIDEO Bestuurder rijdt op Rolweg de sloot in: mogelijk was er drank in het spel

CULEMBORG - In de nacht van vrijdag op zaterag is rond 1.40 uur op de Rolweg in Culemborg een automobilist de sloot in gereden. Dat gebeurde ter hoogte van de Energieweg. De bestuurder had mogelijk gedronken.

19 maart