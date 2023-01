Twee keer werd deze tennisvereniging slachtoffer van brand, nu wordt er wordt er weer volop gelachen

video Brand legt ‘kloppend hart’van tennisclub in de as: ‘Schade loopt in de tonnen’

Het clubgebouw van tennisvereniging De Doelen in Culemborg is in de nacht van zaterdag op zondag volledig uitgebrand. Interim-voorzitter John Maassen, net een week in functie, had een brok in z’n keel toen hij de ravage zag.

15 november