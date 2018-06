Twee wietkwekerijen en een drugslab ontdekt in bedrijfspanden Culemborg

Fietspaden oude boogbrug krijgen geen tweede leven in Culemborg

11:52 CULEMBORG - Delen van de oude boogbrug bij Vianen krijgen geen tweede leven als fietsbrug over de Lek in Culemborg. Onderzoek van Rijkswaterstaat en spoorbeheerder Prorail heeft uitgewezen dat die mogelijkheid te kostbaar is.