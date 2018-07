Uitgezette familie Culemborg opgevangen in Oekraïense kerk

De Culemborgse familie die zaterdag is uitgezet naar Oekraïne , wordt opgevangen in een kerk in Kiev. Daar krijgen ze basisvoorzieningen zoals eten en een slaapplaats.

Volgens hun juridisch adviseur Frank King gaat het desondanks slecht met de kinderen. ,,Ze zijn getraumatiseerd door de hele affaire. Ze zijn van hun bed gelicht, op het vliegtuig gezet en zitten nu in een vreemd land waar ze de taal niet spreken.’’

De familie werd anderhalve week geleden op chaletpark Beaugarde in Culemborg door de politie opgepakt en naar het detentiecentrum van Zeist gebracht. De Oekraïense ouders Olga Andropova (40) en Viktor Zelenkin (38) verbleven sinds 2001 illegaal in Nederland. Hun kinderen Maksim (14), Denis (10) en Arina (5) zijn in Lopik en Utrecht geboren en gingen alle drie in Culemborg naar school.

Protestacties

Zaterdag werd het gezin ondanks protestacties en gerechtelijke procedures, het land uitgezet en per vliegtuig naar Kiev gebracht. Daar was al opvang in een kerk geregeld. De kinderen gaan er nog niet naar school.