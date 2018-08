‘Uitgezette Maksim (14) en Denis (10) tijdelijk terug naar Nederland’

Beide jongens zijn welkom op hun scholen, Lek & Linge en Blink. Het gezin werd op 28 juni van hun bed gelicht en naar het detentiecentrum in Zeist gebracht. Na zeventien jaar moesten Olga, Viktor en hun kinderen vertrekken uit Nederland omdat ze illegaal in ons land verbleven. Het gezin werd na hun uitzetting – na een vlucht waarop zij werden begeleid door mensen van de marechaussee – opgevangen in een kerk in Oekraïne. Sindsdien is hun toekomst ongewis.

Op 24 oktober dient er een rechtszaak waarin het gezin Andropov hoopt te bereiken dat ze allemaal terug kunnen naar Nederland. De familie is nu druk doende vliegtickets te regelen voor Maksim en Denis, zodat zij zo spoedig mogelijk naar school kunnen in Nederland. Ze gaan verblijven bij familie en vrienden. Dochter Arina (5) blijft bij haar ouders in Oekraïne.

De juridisch adviseur van de familie, Frank King, zegt nog geen details te kunnen geven over de terugreis van beide kinderen. „Maar minderjarige kinderen kunnen tijdelijk naar Nederland komen, mits zei geen inreisverbod hebben. Hun ouders hebben dat wel, de kinderen niet.”

Rechtbank

Na negentig dagen moet het gezin om verlenging vragen als hun kinderen langer willen blijven, maar een dergelijk verzoek wordt meestal alleen toegekend als er zwaarwegende redenen – zoals ziekte of een onmogelijke terugkeer naar het land van herkomst – kunnen worden vastgesteld.

King hoopt dat het na de zitting op 24 oktober bij de Utrechtse rechtbank al duidelijk wordt dat het hele gezin in Nederland mag verblijven. „We hebben bezwaar gemaakt tegen de uitzetting en de wijze waarop dat is gegaan. De familie had al opnieuw asiel aangevraagd. Zoals wij het zien, mag die procedure in Nederland worden afgewacht. In een vergelijkbare zaak met een Oekraïens gezin heeft een Duitse rechtbank bevolen dat een uitgezet gezin terug mocht keren gedurende hun procedure. Dus vragen we de Nederlandse rechter dat ook voor dit gezin te gelasten.”