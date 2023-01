Vader voelt zich aan de kant gezet en ontvoert kindje (1) naar Turkije: ‘Ik heb pijn, dan heb jij ook maar pijn’

Ondernemen zit bij deze broers in het bloed: Luuk (13) neemt lasergame­be­drijf van Krijn (15) over

Kranten bezorgen of werken bij de plaatselijke supermarkt. Veel jongeren kiezen hiervoor als bijbaantje, maar Krijn Groenewegen (15) wil iets anders. Vier jaar geleden besluit hij zijn eigen verhuurbedrijf voor lasergames in Utrecht en Leidsche Rijn te starten. Deze maand draagt hij het over aan zijn jongere broertje Luuk. ,,Ik vind het jammer, maar gun het Luuk om geld te verdienen.”

9 januari