Verdacht pakketje Rabobank Culemborg blijkt vergeten tas, straat weer vrijgegeven

Smeedijze­ren kanonsloop Culemborg wordt overgedra­gen

13:59 CULEMBORG De kanonsloop uit de kasteeltuin in Culemborg gaat dinsdag naar het Nationaal Militair Museum (NMM) in Soest. Het college van B en W van Culemborg geeft het historische voorwerp in bruikleen. De kasteeltuin krijgt er een natuurgetrouwe replica voor in de plaats.