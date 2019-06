Verdachte damcoach uit Culemborg alweer op vrije voeten

De coach werd donderdag voorgeleid aan de rechter-commissaris. Die besloot dat er geen redenen waren om S. langer vast te houden. Volgens de rechtbank is hij vrijgelaten onder de voorwaarde dat hij voorlopig geen contact mag hebben met minderjarigen.



Sinds eind vorig jaar loopt een strafrechtelijk onderzoek naar de Culemborger. Aanleiding was de vondst van een verborgen camera in de badkamer van S. door een meerderjarige Wit-Russische dammer, die bij de coach verbleef. De coach zei in maart al dat niemand zich zorgen hoeft te maken over de camera. Hij zou die hebben gebruikt om zijn gezondheid te monitoren, nadat hij last had van een zware jichtaanval.