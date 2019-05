Verdachte damcoach uit Culemborg blijft welkom bij damtoernooi in Limburg

Naar S. loopt sinds eind november een strafrechtelijk onderzoek , omdat hij wordt verdacht van filmen in zijn badkamer met een verborgen camera. De zestiger helpt nu bij het huisvesten van deelnemers van de Brunssum Open, ondanks dat hij volgens de Koninklijke Nederlandse Dambond (KNDB) nog altijd is geschorst.

Dat houdt in dat hij geen rol van betekenis mag spelen bij evenementen die onder toezicht staan van de bond. Of de KNDB, net als in 2017 en 2018, opnieuw bij de organisatie van de Brunssum Open is betrokken, is onduidelijk. De bond zegt daar nog geen eenduidig antwoord op te hebben.