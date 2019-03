Verdachte damcoach uit Culemborg filmde met verborgen camera

Een Culemborgs museum met weggegooi­de koffiemo­lens

3 maart CULEMBORG - Ad Oudshoorn is niet alleen beheerder van de Culemborgse milieustraat, hij is tevens onbezoldigd directeur van het officieuze handkoffiemolenmuseumpje dat daar is gevestigd. In de afgelopen jaren hebben hij en zijn collega’s ruim vijftig koffiemolens van de shredder gered. De oudste is liefst tweehonderd jaar.