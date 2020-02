Verdachte van rake klap in supermarkt Culemborg meldt zich bij de politie

Schokkend filmpje van rake klap in supermarkt Culemborg duikt op

6 februari CULEMBORG - Een medewerker van de Coop in Culemborg figureert tegen wil en dank in een razend populair filmpje op de website Dumpert.nl. Een jongeman sloeg hem met één klap tegen de grond, zo is te zien op beveiligingsbeelden.