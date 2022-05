‘Verlegen illustrator’ Tabitha waagde de sprong en begon voor zichzelf: ‘Ik wil van mijn passie kunnen leven’

Tekenen is altijd al dé passie geweest van de Culemborgse Tabitha Boekweit (42). Na de middelbare school ging ze naar de Kunstacademie, in Den Bosch. ,,Na die opleiding kreeg ik ook wel opdrachten, maar ik hield alles heel erg in mijn eigen kringetje. Mensen vonden mij altijd via via. Zelf naar buiten treden, durfde ik niet: ik was superverlegen. Het grappige is dat covid alles heeft veranderd.”