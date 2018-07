Verslagen demonstranten blijven Culemborgs gezin hart onder de riem steken

Hier en daar werd ook wel een traan geplengd toen het nieuws doordrong bij de demonstranten. Mentor Michelle Lamberts van Maksim: ,,Deze week was niet te bevatten. We hebben zo veel ondernomen en dan nu alleen maar dit, het is niet te bevatten.”



Vanochtend mochten enkele leerlingen van basisschool De Blink en scholengemeenschap Lek en Linge bij hun klasgenootjes op bezoek. Arno Beverloo (13): ,,Het is daar echt een gevangenis, hoge hekken en we werden allemaal gecontroleerd. Ik heb Maksim omhelsd. Er was een glimlach, maar hij lijkt nog niet helemaal te beseffen wat er allemaal gebeurt.” Een tegenvaller was dat spulletjes die de leerlingen hadden meegenomen niet overhandigd mochten worden.