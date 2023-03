Vianen is he-le-maal klaar met al die explosies midden in de nacht: ‘Er lagen kinderen vlakbij te slapen’

Kaartenac­tie levert ruim 1000 euro op voor Surinaams opvanghuis

De kaartenactie van Shri Hemradj heeft al meer dan 1000 euro opgeleverd. De opbrengst is via de stichting Vrienden van Suriname in Tiel besteed voor de aanschaf van enige stapelbedden, matrassen en diverse huishoudelijke hulpmiddelen voor het kinderopvanghuis Nos Kasita in Paramaribo.