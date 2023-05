Voorbereiding bouw vier windturbines ‘aan de overkant’ bij Culemborg mag door

Vrouw (50) uit De Meern vervolgd voor moord dan wel doodslag op partner Jos (69)

De 50-jarige Meernse vrouw die is opgepakt in verband met de dood van haar partner Jos (69) wordt vervolgd voor moord/doodslag. Zo luidt de voorlopige aanklacht die is opgemaakt na de eerste verhoren en het rechercheonderzoek tot dusver.