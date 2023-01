Vrachtwagen met uien beland in de sloot op de A2 bij Culemborg

Schattig: zoontje Wesley Sneijder trapt balletje bij Utrechtse amateur­club DHSC

Of hij het ooit net zover gaat schoppen als zijn wereldberoemde vader, is nog even afwachten. Toch stond Xess Xava, het zes jaar oude zoontje van Wesley Sneijder dinsdag op het trainingsveld van amateurclub DHSC in Utrecht.

21:53