Vrachtwagen met uien belandt in de sloot op de A2 bij Culemborg

Veel patiënten in onzeker­heid over zorgcon­tract: wordt mijn behande­ling nog wel vergoed?

Wel of geen vergoeding? De onderhandelingen tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars zijn nog niet overal afgerond. Ondertussen zit de patiënt in onzekerheid. Geen contract betekent: op zoek naar een andere behandelaar of diep in de buidel tasten.

12:00