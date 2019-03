Vrijspraak: ‘Man ging naar parkeerplaats om ruzie uit te spreken, niet om zijn date te verkrachten’

Verdachte damcoach uit Culemborg filmde met verborgen camera

6:55 CULEMBORG -De 63-jarige Culemborgse damcoach Henk S. die verdacht wordt van het filmen van gasten in zijn badkamer, had op die plek in zijn woning een verborgen camera staan. Dat bevestigen zowel hijzelf als de politie aan dagblad De Gelderlander. S. beweert dat hij de camera had geplaatst om zichzelf in de gaten te houden vanwege een zware jichtaanval.