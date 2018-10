Vrouw die werd gevonden in Culemborg omgekomen door geweld

CULEMBORG - De vrouw die vanmorgen werd gevonden in een appartement in de Herenstraat in Culemborg is om het leven gekomen door geweld. De politie meldt dat de 31-jarige man uit Culemborg die ‘s nachts aanwijzingen had gegeven waar de vrouw te vinden was, is aangehouden hiervoor.

Over de vrouw is verder nog niks bekend. De politie heeft vandaag de hele dag door onderzoek gedaan in de woning waar het lichaam is aangetroffen.

Twee appartementen

Het huis is opgedeeld in twee appartementen. In de bovenste woning wonen een man en een vrouw. Volgens een buurtbewoonster is de man aangehouden. Ze zag hij hoe geboeid door de politie werd afgevoerd.

Het stel huurt het appartement. De eigenaar van de woning zegt dat hij heeft gehoord dat er vannacht een heftige ruzie was. Meer weet hij niet, zegt hij telefonisch.

Gestommel

Een buurman die in een naastgelegen appartement woont, zegt rond 02.00 uur wakker te zijn geworden van gestommel bij de buren. ,,Het klonk alsof er stoelen vielen. Daarna ben ik in slaap gevallen. Maar of het er mee te maken heeft, weet ik niet.’’ Het is best schrikken, zegt hij naast de zwarte schermen en de onderzoeksunit van de politie. ,,Dit maak je niet elke dag mee.

De buurtbewoonster die ’s nachts zag hoe de verdachte werd afgevoerd, zegt dat de man opvalt door vriendelijkheid. ,,Jonge bewoners in de straat zijn vaak met zichzelf bezig. Hij zegt altijd aardig gedag. Ik heb hem een keer mijn auto uitgeleend om een bank te vervoeren.’’ Ze weet niet wat zich er binnen heeft afgespeeld en hoopt dat de arrestatie een vergissing is.

Een overbuurman werd wakker van de politie in de straat. Ook hij weet niet wat er in de woning is gebeurd. ,,Er zijn hier veel huizen opgedeeld in appartementen. Onder de bewoners is veel verloop.’’