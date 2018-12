Vuurwapens in filmpje op Instagram lijkt geen serieuze dreiging: leerlingen mogen naar huis om onveilig gevoel

De politie neemt het filmpje serieus zegt een woordvoerder. ‘Vooralsnog is er geen reden om uit te gaan van een daadwerkelijke dreiging, maar de situatie wordt gemonitord en heeft de constante aandacht', zegt de politie in een persbericht. Er is een onderzoek gaande om de maker van het filmpje te achterhalen. In de pauzes is er politie op de scholen aanwezig om ‘in de gaten te houden of de situatie gelijk blijft'.