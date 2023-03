Waterontharder verschijnt, maar Culemborgers zijn nog lang niet af van hard water: ‘Ontzettend balen’

,,Het is natuurlijk ontzettend balen’’, zegt woordvoerder Jessica Winkelhorst van Vitens. ,,Wij hadden ook liever gezien dat de installatie, zoals eerder aangekondigd, deze zomer in werking zou worden gezet. Maar we kampen met lange levertijden van enkele cruciale onderdelen. Dat komt mede door de oorlog in Oekraïne. Momenteel is het onzeker wanneer we deze onderdelen binnenkrijgen.’’

Culemborg is zo’n plaats waar het opgepompte drinkwater kei- en keihard is. Door die 11,7 graden Duitse hardheid (DH) slijten wasmachines, koffiezetapparaten en andere toestellen veel sneller. En de wasbak of douche zit in mum van tijd weer onder een laag kalk. Je kunt het euvel omzeilen door zelf een waterontharder te kopen. Dat is niet voor iedereen weggelegd.

Werk aan de buitenkant snel afronden

Een andere optie is dat het waterbedrijf zorgt voor minder hard water. Na een hele lange aanloop – deze krant schreef er in 2011 al over – is vorig jaar begonnen met de bouw van een wateronthardingsinstallatie. Dat gebeurt naast het pompstation aan de Rijksstraatweg, aan de buitenrand van het waterwingebied. De bouw verloopt voorspoedig en de verwachting was dat er in de zomer zachter water (7,5 graden DH) door de leidingen zou stromen. Woordvoerder Winkelhorst: ,,Waar we wel voor zorgen is dat de werkzaamheden aan de buitenkant snel worden afgerond. In de zomer zijn de bouwketen weg en komen we zo snel als het kan terug om het binnen af te maken.’’