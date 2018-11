Weer raak met autobranden Culemborg

‘Ik denk dat ze een scorebord bijhouden: 60 auto's en nog steeds niet gepakt’

27 november CULEMBORG - Esseline Bronswinkel schrok zich rot toen de politie in de nacht van maandag op dinsdag om 02.00 uur bij haar aanbelde. De Culemborgse dacht dat er wat met haar kinderen aan de hand was. Dat onder haar balkon haar auto in brand stond, had ze niet in de gaten.