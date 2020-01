Wethouder Culemborg stapt op om zorgtekort: ‘Ik zie geen andere keuze’

,,Recent is opnieuw een extra financieel tekort ontstaan binnen WMO/Jeugd”, schrijft Buwalda in zijn ontslagbrief. ,,Ik zie geen andere keuze dan hieruit de politieke consequentie te trekken door mijn ontslag in te dienen.”



In de brief bedankt hij de andere collegeleden en de raadsleden voor de samenwerking. Volgens burgemeester Gerdo van Grootheest heeft Buwalda ‘zich met hart en ziel ingezet voor Culemborg, in het bijzonder voor Culemborgers die zich in een kwetsbare positie bevinden.’



Het college van burgemeester en wethouders bepaalt komende dagen hoe de portefeuille van wethouder Simon Buwalda wordt verdeeld over de andere wethouders.