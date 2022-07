Wielrenner komt hard ten val in Culemborg, traumahelikopter landt op de dijk

Na twee jaar weer tijd voor feest; topdrukte in de trouw- en feestzalen

Mensen hebben weer zin in een feestje en dat merken de feestlocaties in de regio. Het loopt storm. ,,We zitten tot het eind van het jaar vol”, zegt Johan Huisman, algemeen manager van Kasteel Wijenburg in Echteld. Met vijf huwelijken in de week zit de locatie aan haar max.

