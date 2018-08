Willem II zet eSporter Daniël uit Culemborg aan de kant

'Thuis heb ik al heel wat controllers gesloopt'



Ondanks de verschillende fratsen die Kuipers in zijn tijd voor Willem II uithaalde, had hij zich juist voorgenomen om 'de ideale prof' te zijn, blijkt uit een eerder interview met de Gelderlander. Daarin geeft hij toe bloedfanatiek te zijn: ,,Als ik verlies word ik echt boos. Thuis heb ik al heel wat controllers gesloopt. Uit pure frustratie. Hoe? Gewoon, dwars door midden gebroken.’’



Als Kuipers beschrijft wanneer zijn bloed begint te koken, verschijnt er een fanatiek lachje om zijn mondhoeken: ,,Dat je iemand de héle wedstrijd dolt, compleet wegtikt, en dat al je schoten op wonderlijke wijze worden geblokkeerd. En dat je dan in de laatste minuut met één counter toch verliest. Dan word ik echt gek.’’



,,Met de camera's op me gericht wil ik me niet misdragen. Ik ben nu onderdeel van een groter geheel, een visitekaartje van de club. Ik voel me ook echt een collega van de Willem II-spelers.’’