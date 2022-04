Zandpand: broedplaats voor creatie én samenwerking

kunst in rivierenlandDe Gelderlander belicht wekelijks het kunstenlandschap van Rivierenland. Dit keer patroonontwerper Esther Kocis-Rosenband over Zandpand: een atelier, galerie en winkel ineen in Culemborg, waar zij samen met vier andere kunstenaars actief is.

Onder de naam Zandpand openden vijf Culemborgers begin dit jaar aan de Oude Vismarkt in Culemborg een bijzondere broedplaats. Een plek waar ze elkaar artistiek willen versterken, stimuleren en uitdagen. Aan de wieg stonden patroonontwerper Esther Kocis-Rosenbrand en illustrator Iris van Dijck.

Quote We kennen elkaar van het school­plein, onze kinderen zitten in dezelfde klas. Esther Kocis-Rosenbrand

,,We kennen elkaar van het schoolplein, onze kinderen zitten in dezelfde klas”, vertelt Kocis-Rosenbrand. ,,Iris en ik hadden al eens een ruimte in een oude fabriek gehuurd, om daar te werken. Omdat we er niet echt zichtbaar waren, verhuisden we naar een pand in de Zandstraat, dat we tot Zandpand omdoopten. Maar na een jaar kwam er een andere verhuurder. O jee: wat nu?”

A-locatie

In de stad, aan de Oude Vismarkt, stond wel een fraaie ruimte leeg, maar deze was te groot voor de dames. Toch liet het pand - ‘een échte A-locatie’- hen niet los. Kocis-Rosenbrand: ,,We hebben toen via sociale media andere creatievelingen opgeroepen mee te doen. We kregen veel reacties, maar er moest wel een klik zijn.”

Die werd gevonden met drie stadsgenoten: fotograaf Madeleine Sars, product- en materiaalontwerper Daniëlle van Lunteren en visual artist Berend van den Brand. ,,Het is een heel leuke mix en al heeft iedereen zijn eigen expertise, toch versterken en inspireren we elkaar. De naam Zandpand is gebleven, daar hadden Iris en ik al wat naamsbekendheid door.”

Atelier, galerie en winkel ineen

Zandpand is ‘een atelier, galerie en winkel ineen’. ,,Behalve dat maakprocessen hier plaatsvinden, exposeren we ook en kun je hier creaties kopen. We zitten alleen nog wat te stoeien met openingstijden. Op dit moment is er in ieder geval elke dag tijdens basisschooltijden minstens een van ons aanwezig.”

Volgens Kocis-Rosenbrand stimuleren de Zandpanders elkaars creativiteit én willen ze dat doorgeven. ,,We hebben al wat workshops gehouden en we willen ook event-achtige dingetjes gaan doen. En als iemand hier iets wil presenteren: prima. Zandpand is ook een platform voor anderen.”