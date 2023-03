Zes regionale bands in race voor Parel-titel: ‘Soms mogen Parelwinnaars ook op Appelpop spelen’

kunst in rivierenlandDe Gelderlander belicht wekelijks het kunstenlandschap van Rivierenland. Dit keer Maaike Kunst, voorzitter van stichting Parel van de Betuwe, over de kick-off én finale van de inmiddels 32e Parel, ofwel dé wedstrijd voor regionale amateurbands.

Amateurbands uit Rivierenland strijden al sinds 1990 elk voorjaar om de titel Parel van de Betuwe. Al kon de bandcompetitie in 2020 en 2021 vanwege corona niet doorgaan, in 2022 werd de draad weer opgepakt en ook dit jaar is er weer een Parel.

,,Bands konden zich tot eind 2022 inschrijven voor de komende, inmiddels 32ste Parel”, vertelt Maaike Kunst van stichting Parel van de Betuwe. ,,Aan de hand van het aantal aanmeldingen bepalen we de opzet. Nu hadden we er dit keer heel veel, maar het merendeel kwam niet uit de regio, helaas", zegt ze.

Voorronden

,,Een Parel met een aantal voorronden is natuurlijk leuk, dus we hebben heel even gedacht het regionale aspect los te laten. Maar dat hebben we uiteindelijk toch niet gedaan en zo zijn er zes bands overgebleven: 6 Times a Charm, BLIMP, Dysania, Reyck, The Apple Pickers en Turmoil. Allemaal jonge rockbandjes, echt heel leuk.”

De Parel 2023 start 11 maart in De Gelderlandfabriek in Culemborg met de zogeheten Parel kick-off. Kunst: ,,Voor de deelnemers zijn er dan ’s middags een aantal workshops, die dit keer door actrice en professioneel sopraan Linda Vink en muzikant en booking agent Walter Wilhelm worden gegeven.”

En ’s avonds treden oud-Parelband Viper 3.0 en Rampspoed, de publiekswinnaar van 2022, op. ,,Die optredens zijn voor iedereen toegankelijk en natuurlijk heel leerzaam voor de deelnemers.”

Finale in de Gelderlandfabriek

De finale van de Parel staat 21 april op de kalender en ook dan is de Gelderlandfabriek het podium. De winnaar en de nummers twee en drie worden passend beloond en daarnaast is er de publieksprijs. Kunst: ,,Soms mogen Parelwinnaars ook op Appelpop spelen; dat is geen officiële prijs, maar als bands zich heel goed profileren, wie weet?”

Stichting Parel van de Betuwe kent een bestuur, waarbij Kunst de taak van voorzitter vervult: ,,Daarnaast hebben we de nodige trouwe mensen, die heel hard lopen voor de Parel, maar we zoeken zeker nog nieuwe vrijwilligers, met name voor de uitvoering. Dus wie wat wil leren op het gebied van produceren: meld je vooral aan.”

