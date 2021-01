Zonne (15) mist school en schrijft zorgen van zich af: ‘De directeur moest zelfs huilen bij het lezen van mijn verhaal’

Zonne maakt mee wat bijna alle kinderen in Nederland nu doormaken: alle ‘normale’ dingen zijn anders. Ze gaat niet naar school, ziet mensen veel minder en beweegt niet zo vaak als anders. Uit onderzoek blijkt dat veel kinderen worstelen met psychische klachten, zorgen en angsten.



Zonne zelf kon er deze week niet van slapen. Wakker en ook moe was ze, moe van hoe elke dag in coronatijd hetzelfde lijkt. ,,Mijn moeder zegt: kun je niet slapen, schrijf dan over wat je wakker houdt. Ik pakte mijn laptop, het was half één in de nacht. En toen ben ik gaan schrijven, gewoon in bed. Ruim een half uur later was ik klaar. Daarna heb ik goed geslapen, gelukkig.”